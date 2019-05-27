مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين في زلزال قوي شمالي بيرو

أفاد المركز الوطني لعمليات الطوارئ في بيرو -اليوم الاثنين- بمقتل شخصين وإصابة 15 آخرين بعد أن ضرب زلزالا بلغت قوته 8 درجات على مقياس ريختر شمال وسط البلاد.

وقال معهد الجيوفيزياء في بيرو، إن مركز الزلزال الذي وقع صباح أمس الأحد كان على بعد 60 كيلومترا جنوب بلدة لاجوناس في منطقة لوريتو، التي تغطيها الغابات المطيرة، وعلى عمق 135 كيلومترا.

وأضاف المركز الوطني لعمليات الطوارئ في بيرو في تغريدة على موقع "تويتر" بأن ما يزيد عن 280 منزلا وأكثر من 20 مدرسة و26 مركزا صحيا تعرض لأضرار جراء الزلزال، فضلا عن انهيار أحد الجسور.

وقال رئيس معهد الجيوفيزياء في بيرو هيرناندو تافيرا، إن الزلزال شعر به السكان في دائرة نصف قطرها أكثر من 1000 كيلومتر - بعيدا عن كولومبيا والإكوادور.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، هز زلزال قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر منطقة ساحلية في جنوب بيرو، وكان مركز الزلزال على بعد 64 كيلومترا جنوب غرب بلدة لوماس في منطقة أريكيبا.