ترامب يحضر حفل استقبال بالقصر الإمبراطوري الياباني

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استقبل الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب في القصر الإمبراطوري بالعاصمة اليابانية طوكيو اليوم الإثنين.

وأصبح ترامب أول زعيم عالمي يلتقي الإمبراطور الجديد الذي تولى العرش في الأول من مايو الجاري.

وقدم الإمبراطور ترامب وزوجته إلى ولي العهد الأمير فوميهيتو وولية العهد الأميرة كيكو عند مدخل القصر.

ويجرى الاحتفال في أراضي القصر الفسيحة، حيث سار الرئيس الأمريكي وزوجته والزوجان الإمبراطوريان على البساط الأحمر داخل القصر.