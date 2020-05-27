مصر للطيران: صرف 75% من مستحقات الركب الطائر بالجنيه بسبب تداعيات كورونا

قررت الشركة القابضة لمصر للطيران صرف مستحقات جميع الركب الطائر بنسبة 75% بالجنيه و25 % بالعملة الأجنبية، وذلك بصفة مؤقتة نظرا لتوقف معظم أنشطة الشركة التي كانت تدر عملات صعبة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وأوضح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران - في رسالة للعاملين مساء اليوم - أن هذا القرار جاء بسبب استمرار تداعيات الأزمة علي صناعة النقل الجوي وتأثر الوضع المالي لشركات الطيران ومنها الشركة الوطنية التي توقفت معظم أنشطتها التي كانت تدر عملات صعبة من تقديم خدمات للشركات والعملاء من صيانة وخدمات أرضية وجوية وأسواق حرة وصناعات تكميلية وتوقف دخل المكاتب الخارجية وبيع تذاكر الطيران وبالتالي انخفاض معدلات السيولة بالشركة.



وقال إن القرار جاء بصورة مؤقتة لحين تحسن الأوضاع وحتى تتمكن الشركة من سداد الالتزامات والقروض المستحقة عليها لدى الشركات والجهات المتعاملة معها بالعملة الأجنبية.



وأعرب رئيس شركة مصر للطيران عن شكره وتقديره لكافة العاملين بمصر للطيران وما يبذلونه من جهود خلال الفترة العصيبة التي تشهدها البلاد بصفه عامة والشركة بصفة خاصة من قيامهم بأعمالهم وسط مخاطر التعرض للإصابة بالفيروس.