الهند والصين ترسلان مزيدا من القوات إلى حدودهما وسط زيادة التوترات

نقلت الهند قوات إضافية على طول حدودها الشمالية، بينما تستعد فيه لصراع طويل مع الصين المجاورة، بعد فشل عدة جولات من المحادثات في تخفيف التوترات بين القوتين النوويتين المتنافستين.

وقال مسؤول بالحكومة الهندية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الصين أرسلت حوالي 5000 جندي ومدرعات بالفعل إلى منطقة الحدود المتنازع عليها في منطقة لاداخ. وأضاف المسؤول أن الهند تضيف عددا مماثلا من القوات فضلا عن المدفعية على طول الحدود للتصدي لعمليات التوغل المستمرة التي يجريها الجيش الصيني، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وبدأت المواجهة في الخامس من مايو، عندما اشتبكت القوات على ضفاف بحيرة بانجونج تسو الجليدية على ارتفاع 14 ألف قدم على هضبة التبت، ما أسفر عن إصابة عشرات الجنود من الجانبين. ومنذ ذلك الحين، استمر تعزيز القوات وسط المواجهات المستمرة.

وأوضح المسؤول أن الدبلوماسيين في نيودلهي وبكين بدأوا المحادثات بعدما لم تسفر المفاوضات بين المسؤولين العسكريين الهنود والصينيين في 22 و 23 مايو عن نتائج.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عبر تويتر عن استعداده للوساطة بين الطرفين، لكن لم ترد الهند أو الصين على الفور على ذلك.