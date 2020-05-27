العراق يسجل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء ، تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 76 في العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، حسبما نشرته وكالة الانباء العراقية «واع»، مساء الأربعاء، أنها فحصت 7014 نموذجًا في المختبرات المختصة كافة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 206381.

وأضاف البيان أن «مختبرات وزارة الصحة سجلت 287 إصابة في العراق منها 67 إصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط»، متابعًا أن حالات الوفاة بلغت 6 حالات.

ومع الموقف الوبائي لليوم، وصل مجموع الإصابات المسجلة بالفيروس المستجد في العراق إلى 5135، ومجموع حالات الشفاء 2904، ومجموع الوفيات 175.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 350 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من خمسة ملايين و700 ألف إصابة.