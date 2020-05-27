أعربت النجمة أنغام عن إعجابها بعدد من الأعمال الدرامية التي قدمت خلال موسم رمضان الماضي، هي( الاختيار، خيانة عهد، وبـ 100 وش)، وذلك خلال اللقاء التي أجرته مع الإعلامية جاسمين طه زكي، عبر شاشة Dmc، عقب انتهاء حفلها على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات.

وأشارت إلى أن الموسم الرمضاني ضم أعمالا مميزة للغاية، مبدية إعجابها بمسلسل "الاختيار" الاستثنائي، ومسلسل "خيانة عهد" للفنانة الكبيرة يسرا، وأحداثه المشوقة الغير متوقعة في كل حلقة، وأيضا مسلسل "بـ100 وش" للفنانة نيللي كريم، مشيدة بصناع العمل وعلى رأسهم المخرجة كاملة أبو ذكري التي وصفتها بإنها فخر الصناعة المصرية.

وأضافت أنغام إنها متشوقة لمشاهدة مسلسل "البرنس" بعد الإشادات الكبيرة بالعمل وأبطاله الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا والتي وصفتهم بإنهم "كسروا الدنيا" في رمضان، كذلك مخرج العمل محمد سامي.

وقدمت أنغام خلال الحفل باقة من أغنياتها الشهيرة منها ( بحبك وحشتيني، حالة خاصة جدا، سيدي وصالك، بعتلي نظرة، ياريتك فاهمني، بين البينين، أساميك الكتيرة، ولا دبلت، مطمنة، فنجان النسيان، اتجاه واحد، عرفها بيا، هتمناله الخير، حتة ناقصة وسيدي وصالك)، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.