إسرائيل تستدعي السفير الفرنسي على خلفية كلام لودريان عن دولة أبارتهايد

استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، سفير باريس لدى تل أبيب لتوبيخه، على خلفية تصريحات جاءت مؤخرا على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية في بيان أصدرته، اليوم الخميس، أن «أشكنازي» أعرب للسفير الفرنسي إريك دانون، عن رفض الدولة العبرية التام لتصريحات «لودريان» الذي حذر من أن عدم تطبيق حل الدولتين يهدد بتحول إسرائيل إلى دولة «أبارتهايد».

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، قال «أشكنازي»: «إسرائيل دولة قانون ديمقراطية وأعرب عن احتجاجي الشديد على أي محاولات لتحدي هذه الحقيقة وأسس دولة إسرائيل».

ووصف أشكنازي تصريحات لودريان بأنها «غير مقبولة وغير مبررة وبعيدة عن الواقع وتشوه الحقيقة»، مشددا على أن «إسرائيل تتوقع من أصدقائها أن يمتنعوا عن التعبير عن آرائها بطريقة غير مسؤولة تؤدي إلى ظهور عناصر متطرفة وأنشطة معادية».

وحمل وزير الخارجية الإسرائيلي فرنسا المسؤولية عن تجاهل كل الإجراءات التي اتخذتها تل أبيب من أجل تفادي جولة التصعيد الأخيرة مع الفلسطينيين، متهما باريس بتأييد متطرفين وتنظيمات إرهابية على رأسها حركة حماس.

وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن قلقه إزاء ارتفاع عدد حوادث مرتبطة بمعاداة السامية في فرنسا، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تدين حكومة باريس هذه الحوادث وتتخذ خطوات بغية وضع حد لها.