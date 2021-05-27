نائب بالشيوخ : زيارة بلينكن للقاهرة واتصال بايدن بالرئيس السيسي دليل على ثقل مصر

قال النائب محمد حمزه عضو مجلس الشيوخ ، إن زيارة أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وفيكتوريا نولاند وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، للقاهرة في الوقت الحالي، تشير إلى قوة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، مضيفا أن أمريكا تدرك جيدا الدور الفعال لمصر في المنطقة.



ولفت حمزة إلى في بيان له ، أن التواصل مع أمريكا مهم جدًّا، ليس لمصر فقط، وإنما لمناقشة قضايا الوطن العربى وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن التعاون الثنائي بين القاهرة وواشنطن في مكافحة الإرهاب خطوة مهمة بعد انتشار الإرهاب فى مختلف دول العالم.



وأضاف النائب، أن اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسيسي للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، ليشكره على الدور المصري خلال أزمة غزة، يدل على ثقل مصر في المنطقة وتقدير الجميع للقيادة المصرية الحكيمة القادرة على معالجة أصعب الأزمات بحكمة بالغة.



وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات الأمريكية المصرية مهمة في كل الأوقات السياسية، وأن قدرة مصر على انجاز التهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل عزز من هذه العلاقة بين مصر وأمريكا بعد تولي رئيس جديد، مطالبا بضرورة الحرص على استمرار فتح قنوات الاتصال بين الإدارتين الأمريكية والمصرية.