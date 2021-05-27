محافظ كفر الشيخ يشيد بحملة طرق الأبواب للمجلس القومي للمرآة

أشاد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بحملة طرق الأبواب لتوعية السيدات، بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وبرئاسة وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بتنسيق شاهندا كمال، واستهدفت الحملة 5097 زيارة، و 8254 سيدة، و6974 رجلاً.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، إن الحملة لاقت دعم محافظ كفر الشيخ، مؤكدة أن أعضاء الفرع، ورائدات المجلس، ومجموعة من الشباب المتطوعين، ساعدوا السيدات فى التعريف بتسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة، وتوعيتهن بمساعدتهن فى التسجيل من خلال الخط المختصر15115، أو من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات.

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يطلق، هذه الحملة في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع ويتم تنفيذ الحملة بقرى مبادرة "حياة كريمة " بمركز مطوبس، كما تم تسجيل ٢١٧ سيدة للحصول على لقاح فيروس كورونا.

جاء ذلك بمشاركة وحضور سوسن هيبة، وفريدة المزين، وماجده عمر، وعفاف الجمل، وسعيده كامل، ومها منيسي، عضوات الفرع، وهبه كيلاني، وزينب بسيوني.