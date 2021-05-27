وزيرا خارجية أمريكا وقطر يستعرضان تطورات الأوضاع في فلسطين

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن شكره لدولة قطر على جهودها الكبيرة بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددا على أهمية حشد الدعم الدولي للجهود الإنسانية والتنموية في غزة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، مساء الخميس، إن «بلينكن» تقدم بالشكر لدولة قطر على جهودها في إحلال السلام والأمن بالمنطقة، ودورها في المفاوضات الأفغانية.

من جهته، أعرب وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية على دعمها للشعب الفلسطيني، مؤكدا على أهمية الدعم الإنساني وتشجيع الدول على المساهمة في إعادة إعمار غزة، ومضيفا أن دولة قطر ستكون في مقدمة الداعمين للشعب الفلسطيني الشقيق.