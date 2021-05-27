دراستان جديدتان: المناعة المكتسبة من لقاحات كورونا تستمر لمدة عام

تشير دراستان جديدتان إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس (كوفيد-19) يمكن أن تمنح المتلقين مناعة ضد الفيروس لمدة عام على الأقل، وربما لفترة أطول، مما يثير المزيد من الأسئلة حول ما إذا كان بعض الأفراد سيحتاجون إلى جرعة إضافية.

وتشير آخر الدراسات والخبراء إلى أن الأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس من قبل سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة إضافية، مثل الأفراد الآخرين المصابين سابقًا والذين ليس لديهم استجابة مناعية قوية، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأشارت الدراسات السابقة إلى أن العديد من الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس (كوفيد-19) منذ حوالي عام، وتعافوا وتم تطعيمهم الآن لن يحتاجوا على الأرجح إلى جرعة إضافية.

ووجدت دراسة نُشرت في مجلة نيتشر العلمية، أن الخلايا البائية التي تحتفظ بذاكرة الفيروس باقية في نخاع عظام الشخص ويمكن أن تنتج أجسامًا مضادة لمحاربة كوفيد-19 عند الضرورة.

ودرس الباحثون، خلال الدراسة، دماء 77 شخصًا كل ثلاثة أشهر بدءًا من شهر تقريبًا بعد الإصابة بـ(كوفيد-19)، حيق انخفضت مستويات الأجسام المضادة في هؤلاء المرضى بعد أربعة أشهر من الإصابة الأولية ثم بدأت في الانخفاض بشكل مطرد.

كما جمع الفريق عينات من نخاع العظام من 19 شخصًا بعد حوالي سبعة أشهر من الإصابة بالفيروس، ووجدوا 15 منهم بالخلايا البائية القابلة للتطبيق وأربعة بدونها.

وفي نفس السياق، أشار البحث الآخر إلى أن الخلايا البائية يمكن أن تنمو وتصبح أكثر قوة لمدة عام على الأقل بعد إصابة الشخص لأول مرة بـ (كوفيد-19).

وقاد ميشيل نوسينزويج، عالم المناعة في جامعة روكفلر في نيويورك، دراسة الخلايا البائية هذه، والتي وجدت أيضًا أن هذه الخلايا يمكن أن تكون قوية بما يكفي لمكافحة المتغيرات بعد الإصابة الأولية ثم التطعيم. كما قد تؤدي القدرة على محاربة المتغيرات إلى إبطال التفكير بأن المعززات ضرورية لمقاومة متغيرات كوفيد-19.

وقال نوسينزويج إن "الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى والذين تم تطعيمهم لديهم بالفعل استجابة رائعة، وكمية رائعة من الأجسام المضادة، لأنهم يواصلون تطوير أجسامهم المضادة، أتوقع أنها ستستمر لفترة طويلة".

في دراسة نوسينزويج، فحص الباحثون دم 63 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا قبل عام، وكان معظمهم يعانون من أعراض خفيفة. حصل ستة وعشرون من هؤلاء الأشخاص على جرعة واحدة على الأقل من لقاح موديرنا أو بايونتيك.

أظهر الجهاز المناعي للأشخاص الذين ليس لديهم لقاح استجابة مناعية أقل ضد جميع أشكال الفيروس، وخاصة السلاسة التي تم العثور عليها لأول مرة في جنوب إفريقيا، مما يشير إلى أن عدوى كوفيد-19 وحدها لم تؤد إلى المناعة.

وتتعارض هذه النتائج مع الحجة القائلة بأن أولئك الذين أصيبوا بـكوفيد-19 لا يحتاجون إلى اللقاح لأنهم محصنون.