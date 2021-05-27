جنوب إفريقيا في مرحلة متقدمة في فحص لقاحي سبوتنيك في وسينوفاك

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قالت هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا إن مراجعة البلاد للقاحي سبوتنيك في وسينوفاك شارفت على الانتهاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت بويتوميلو سيميتي- ماكوكوتليلا الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المنتجات الصحية في مقابلة اليوم الأربعاء مع قناة 702 ومقرها جوهانسبرج: "نحن في مراحل متقدمة من فحص لقاح سينوفاك وكذلك لقاح سبوتنيك".

وقد تتمكن شركة سينوفاك بيوتيك من إمداد جنوب إفريقيا بما يصل إلى 5 ملايين جرعة من لقاح كوفيد- 19، حسبما ذكرت صحيفة "بيزنس داي" ومقرها جوهانسبرج في آذار/ مارس.

ووجه وزير الصحة زويلي مخيزي المسؤولين في نيسان/ أبريل لشراء 10 ملايين جرعة من لقاحات سبوتنيك في وسينوفارم.

وذكرت سيميتي- ماكوكوتليلا إنه لم يتم تلقي أي طلبات حتى الآن للحصول على جرعات سينوفارم .

وأوضحت: "بمجرد أن نتلقى طلبًا لذلك، سوف نسرع. إن هذا لقاح منحته منظمة الصحة العالمية موافقتها".