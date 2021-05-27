جنوب إفريقيا في مرحلة متقدمة في فحص لقاحي سبوتنيك في وسينوفاك

قالت هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا إن مراجعة البلاد للقاحي سبوتنيك في وسينوفاك شارفت على الانتهاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.
وقالت بويتوميلو سيميتي- ماكوكوتليلا الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المنتجات الصحية في مقابلة اليوم الأربعاء مع قناة 702 ومقرها جوهانسبرج: "نحن في مراحل متقدمة من فحص لقاح سينوفاك وكذلك لقاح سبوتنيك".
وقد تتمكن شركة سينوفاك بيوتيك من إمداد جنوب إفريقيا بما يصل إلى 5 ملايين جرعة من لقاح كوفيد- 19، حسبما ذكرت صحيفة "بيزنس داي" ومقرها جوهانسبرج في آذار/ مارس.
ووجه وزير الصحة زويلي مخيزي المسؤولين في نيسان/ أبريل لشراء 10 ملايين جرعة من لقاحات سبوتنيك في وسينوفارم.
وذكرت سيميتي- ماكوكوتليلا إنه لم يتم تلقي أي طلبات حتى الآن للحصول على جرعات سينوفارم .
وأوضحت: "بمجرد أن نتلقى طلبًا لذلك، سوف نسرع. إن هذا لقاح منحته منظمة الصحة العالمية موافقتها".