وزير الخارجية الفلسطيني: الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي أساس المشكلة والمعاناة

قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إنه «لا عدالة دون إنصاف ضحايا الشعب الفلسطيني، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين»، مشددًا على أنه «لا سلام دون إنهاء الاحتلال».

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الخميس، أضاف المالكي، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الخاصة الـ30، بشأن العدوان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، أن «الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي أساس المشكلة والمعاناة، والمصدر والجذر الرئيس للجرائم والعدوان».

وتابع: «إذا أراد المجتمع الدولي إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، فيجب عليه مواجهة وعزل هذه المنظومة ومقاطعتها وحظر منتجاتها والشركات العاملة معها، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها، ووضعها موضع المساءلة والمحاسبة وصولا إلى إنهائها، وتفكيكها، ووضع المستوطنين على قوائم الإرهاب».

ودعا وزير الخارجية والمغتربين، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لدعم مشروع القرار المقدم للمجلس من أجل تشكيل لجنة دولية؛ للتحقيق في جميع الانتهاكات، والنظر في أسبابها الجذرية، وتقديم التوصيات لتجنب الإفلات من العقاب وكفالة المساءلة.