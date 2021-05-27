توجهت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق، فجر اليوم الخميس ٢٧ مايو، إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، على رئاسة وفد دبلوماسي وقانوني وفني، في مستهل جولة أفريقية جديدة؛ سعياً لكسب تأييد موقف السودان الداعي إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص السودان على تكثيف التواصل مع القادة الأفارقة في الأولوية المتقدمة التي تشغل السودان، وتقديم موقفه الذي ينطلق من مرجعيات قانونية ويدعم الجهود الحالية للاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة بين الأطراف الثلاثة.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السودانية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، ستلتقي «المهدي» خلال الجولة الأفريقية رؤساء كلٍ من نيجيريا وغانا والسنغال والنيجر؛ لتناول ملف سد النهضة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.