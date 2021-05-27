روسيا تدعو إلى عدم تأجيل حل القضية الفلسطينية

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا إلى ضرورة عدم تأجيل حل القضية الفلسطينية.



وقال نيبينزيا، في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولين أذاعتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، مساء اليوم الخميس، إنه لا تجري في فلسطين وإسرائيل أعمال عسكرية، لكن هذا لا يعني أنه بالإمكان تأجيل حل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تعتبر محورية بالنسبة للشرق الأوسط كله وكذلك العالم بشكل عام.



وأشار إلى أن روسيا تطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة النظر في طلبها لإجراء اجتماع وزاري لرباعية الوسطاء الدوليين وكذلك جلسة لها في إطار موسع بمشاركة الدول الإقليمية والفلسطينيين والإسرائيليين بأنفسهم.