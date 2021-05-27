محافظ مطروح يدعم أندية الدوري «الممتاز ب» بـ750 ألف جنيه

صدّق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على دعم أندية مطروح المشاركة بدوري القسم الثاني «الدوري الممتاز ب»، بمبلغ 750 ألف جنيه، بواقع 250 ألف جنيه لكل فريق وهي، نادي الحمام، ونادى الرجاء، نادى الجزيرة، لاستكمال مسيرتهم بالدوري، وذلك خلال اللقاء الذي جميع بين محافظ مطروح، اليوم، بمكتب المحافظ، مع رؤساء الأندية الثلاثة، بحضور خالد عبدالحميد مدير عام الشباب والرياضة، وخالد أبوزيد مراقب الحسابات بالمحافظة.

ناقش محافظ مطروح، مع مدير عام الشباب والرياضة بمطروح مع رؤساء مجالس إدارات الأندية الثلاثة، في الدوري الممتاز ب، وموقف كل نادي من الثلاثة فى دورى القسم الثانى، ووعد المحافظ تقديم جميع الدعم وتذليل أى عقبات للحفاظ على المستوى خلال مسيرة الدوري.

أكد محافظ مطروح، لرؤساء الأندية الثلاثة الذين يلعبون في الدوري الممتاز ب، على استمرار جهود المحافظة، في تقديم الدعم المادي والمعنوي للرياضة بمطروح، حتى تحتل الفرق الرياضية مكانتها بين الأندية المصرية، متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق أفضل النتائج في مسابقة الدوري الممتاز ب، واستكمال المسيرة.



وأعرب عن أمنياته بصعود الفرق إلى دورى الأضواء «الدوري الممتاز»، وأن المحافظة ستظل تدعم جميع الرياضات فى محافظة مطروح، وما يجرى على أرض الواقع من إنشاء ملاعب خماسي وملاعب قانونية، في مراكز ومدن مطروح الثمانية، لتشجيع الشباب علي ممارسة الرياضية، والألعاب المختلفة والأنشطة الرياضية والثقافية في الأندية ومراكز الشباب.