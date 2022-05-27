4298 طالبا يبدؤون امتحانات الدبلومات الفنية بشمال سيناء غدا السبت

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يبدأ 4298 طالبا وطالبة، الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية: صناعي - تجاري - زراعي - فندقي، غدا السبت للدور الأول.

وأعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، جاهزية اللجان لاستقبال الامتحانات التحريرية غدا السبت، وتستمر حتى يوم الخميس 9 يونيو بنوعياته المختلفة: صناعي - تجاري - زراعي - فندقي، ويؤدي 4298 طالبا وطالبة الامتحانات في 25 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة، أن الإدارات التعليمية الست، انتهت من جميع استعداداتها لتجهيز المدارس الفنية والتي سيتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والإجراءات التأمينية اللازمة لجميع اللجان، مشددا على تضافر جميع الجهود وعمل برتوكولات وتنسيقات الإسعاف خلال فترة سير الامتحانات لخدمة العملية التعليمية.

ولفت إلى إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات التعليمية الست على تواصل المستمر لتذليل جميع العقبات والأحداث التي قد تتم أثناء فترة سير الامتحانات العملية والتحريرية للدور الأول للدبلومات الفنية.

وصرح المهندس ممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفني، بأن إجمالي عدد لجان التعليم الصناعي 13 لجنة وعدد طلاب 2414 طالبا وطالبة مقسمة كالآتي: طلاب مجال التعليم الصناعي 3 سنوات بإجمالي 2198 طالبا وطالبة، التعليم الصناعي 5 سنوات 17 طالبا وطالبة،

والتعليم الصناعي إعداد مهني 199 طالبا وطالبة، وعدد طلاب التعليم التجاري 3 سنوات 1186 طالبا وطالبة.

وعدد لجان التعليم الفندقي لجنة واحدة بإجمالي عدد طلاب 125 طالبا وطالبة مقسمة كالآتي:

التعليم الفندقي 3 سنوات 73 طالبا وطالبة، التعليم الفندقي إعداد مهني 52 طالبا وطالبة، وإجمالي لجان التعليم الزراعي 3 لجان.

وعدد طلاب التعليم الزراعي 573 طالبا وطالبة مقسمة إلى: طلاب التعليم الزراعي 3 سنوات 547 طالبا وطالبة،

طلاب التعليم الزراعي وإعداد مهني 26 طالبا وطالبة.