فلسطين: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبيتا بنابلس



أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس، وبلدة بيتا جنوبها.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء اليوم الجمعة، بأن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص المعدني، و21 بالاختناق، وواحد بحروق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية بيت دجن.

وأضاف جبريل، أن اثنين من المواطنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس، و14 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع