شيخ الأزهر: العراق عزيز على قلوب العرب جميعًا

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن العراق بلد عزيز على قلوب العرب جميعًا، والتاريخ يشهد بما للعراق من تأثير ومكانة دينية وتعليمية في المنطقة.



وأضاف خلال استقباله، وفدًا عراقيًا برئاسة الشيخ حامد عبد العزيز الشيخ حمد رئيس جمعية رابطة العلماء في العراق، أن الأزهر يرحب دائمًا بكل علماء العراق وأهله ومسؤوليه، ويسعد باستقبال أبناء العراق في جامعة الأزهر.



وأكد أن الأزهر لن يدخر جهدًا في خدمة العلم وقضايا الأمة وفتح باب التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات العلمية والدينية في العراق، لما لعلماء الدين من أهمية ودور بارز في خدمة المجتمعات وأمن الدول واستقرارها.



من جانبه، عبر رئيس الوفد العراقي الشيخ حامد عبد العزيز الشيخ حمد رئيس جمعية رابطة العلماء في العراق، عن تقديره الكبير لما يقوم به الإمام الأكبر من جهود على رأس المؤسسة الأزهرية التي هي مؤسسة لكل المسلمين في العالم، ولها دورها الرائد في خدمة قضايا الدين والسلام.



وأكد أعضاء الوفد العراقي، حرصهم على التعاون مع مشيخة الأزهر وحرص علماء العراق على افتتاح فرع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في العراق، وتسهيل مهمة طلاب العراق الدارسين والراغبين في الدراسة بالأزهر.