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مصر
حمدين صباحي: سجناء الرأي ليسوا على جدول أعمال الحوار المنتظر
حمدين صباحي: كل سجين رأي لم يمارس عنفا أو يحرض عليه يستحق أن يعود إلى بيته آمنا
سفير مصر بالجزائر: الصحة من أهم مجالات تعزيز التعاون بين البلدين
حمدين صباحي: لم نطرح شروطا للحوار بل ضوابط إجرائية وموضوعية لضمان نجاحه
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إقالة وزير الصحة السنغالي على خلفية وفاة 11 رضيعا في حريق بمستشفى
باكستان تزيد أسعار الوقود للوفاء بشروط قرض صندوق النقد
مصدر دفاعي أمريكي: روسيا خسرت الكثير في عمليتها العسكرية بأوكرانيا
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من القاهرة إلى باريس.. رونالدينيو يصل فرنسا لحضور نهائي الأبطال
الأهلي يوجه الشكر لمجلس إدارة نادي الاتحاد البيضاوي
استبعاد المثلوثي واستدعاء معلول لقائمة تونس استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا
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هشام سليم يؤكد إصابته بالسرطان
معهد الفنون الشعبية يستعيد طلعة «المحمل» في احتفالية كبرى بالهرم
نيكول سابا تشوق جمهورها بفيديو مع سمكة قرش
مهرجان الأقصر يشارك في الفعاليات الدولية للسينما الأفريقية بـ «كان»
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وول ستريت تواصل مكاسبها والنفط يرتفع وسط مخاوف حيال الإمدادات العالمية