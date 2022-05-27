فنلندا تسجل أول حالة إصابة بجدري القرود

أعلنت السلطات الصحية الفنلندية اليوم الجمعة، أنها سجلت أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود.

ونقلت شبكة "يلي" الفنلندية، عن مستشفى هلسنكي المركزي الجامعي إن أول مريض بفنلندا لمرض جدري القرود يتعافى حاليا في المنزل وصحته جيدة إلى حد كبير.

وتابعت أنها أكدت أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد في وقت متأخر من أمس الخميس بينما قال لاسي ليهتونن، مدير التشخيص في المستشفى، إنها الحالة الوحيدة التي يشتبه في وجودها في فنلندا حتى الآن.

ويعاني المريض ، الذي يتعافى حاليًا في المنزل، من بثور وحمى شديدة، لكنه في حالة جيدة بخلاف ذلك، وفقًا للمستشفى.

وأوضح مدير التشخيص أن المريض سافر مؤخرا أوروبا وأنه يعرف مصدر العدوى وتتبع جهات الاتصال الوثيقة بالمريض، مؤكدا أن الفيروس غير قابل للانتقال بشكل كبير.

يعد فيروس جدري القرود، عدوى فيروسية تنتقل عادة عن طريق لمس أو التعرق لعض من الحيوانات البرية المصابة في غرب ووسط أفريقيا ، وهو نادر لا ينتشر بسهولة بين البشر.

وانتشر جدري القرود في بلدان، بما في ذلك بريطانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا وأستراليا وكندا، من الأعراض "تقرحات وطفح جلدي، وربما تكون مصحوبة بحمى وقشعريرة وصداع وآلام في العضلات وإرهاق.