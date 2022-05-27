 وزير خارجية أوكرانيا: أكثر ما نحتاجه الآن هو راجمات صواريخ (إم-270) لمواجهة التفوق الروسي - بوابة الشروق
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وزير خارجية أوكرانيا: أكثر ما نحتاجه الآن هو راجمات صواريخ (إم-270) لمواجهة التفوق الروسي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 27 مايو 2022 - 1:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2022 - 1:54 ص

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، إن أكثر ما تحتاج بلادُه بشدة الآن هو "أنظمة إطلاق صواريخ متعددة (M- 270 MLRS) لمواجهة التفوق الروسي في الأسلحة الثقيلة".
ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم/ الخميس/ عن كوليبا توضيحه في تصريحات صحفية أن الوضع العسكري في المناطق الشرقية من بلاده "مروع كما يقول الناس، أو حتى أسوأ مما يقوله الناس"، على حد تعبير المسئول الأوكراني.
وشدد وزير الخارجية الأوكراني على أن رد الفعل الوحيد الذي سينجح سيكون عبر "المزيد من الأسلحة الثقيلة، فبدون هذه الأسلحة، لن نتمكن من دفعهم إلى الوراء".
ووصف كوليبا قرار الولايات المتحدة في هذا الشأن بأنه "حاسم".

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