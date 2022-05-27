روسيا تتعهد بتصدير 50 مليون طن من الحبوب استنادا لتوقعات الحصاد





أكدت وزارة الزراعة الروسية التوقعات الأولية لحصاد الحبوب، وتعهدت بتصدير ما لايقل عن 50 مليون طن من الحبوب، إذا ما تحققت تلك التوقعات.



ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن نائبة وزير الزراعة أوكسانا لوت خلال ظهورها في منتدى الحبوب الروسي اليوم الجمعة: "تتوقع الوزارة حاليا أن يبلغ الحصاد 130 مليون طن... وبهذه النتيجة، يمكننا تصدير 50 مليون طن".



وأضافت لوت أن صادرات الحبوب يمكن أيضا أن تصل إلى أكثر من 50 مليون طن.



وأرجعت لوت تمديد الحظر المفروض على صادرات عباد الشمس إلى ما بعد شهر أغسطس، بالإشارة إلى نقص احتياطات البلاد من هذا المنتج.



وتعد روسيا إلى جانب أوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم.



وأدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء بالأسواق العالمية.



ويخشى الخبراء حدوث مجاعة في أجزاء من العالم بسبب إغلاق الموانئ الأوكرانية. ورفضت موسكو الاتهامات بالتكهن في هذا الأمر وتتهم الغرب من جهتها بالتسبب في تفاقم أزمة الغذاء جراء العقوبات المفروضة عليها.



وفي وقت سابق اليوم، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أمام مؤتمر الكاثوليك الألمان، التزام بلاده، بدحض "رواية (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين" فيما يتعلق بأزمة الجوع التي توشك أن تقع جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.



وقال شولتس في كلمته التي ألقاها أمام المحفل الكنسي إن "بوتين وجد صياغة لهذه الرواية، فهو دائما ما يتحدث عنا بوصفنا الغرب العالمي"، مشيرا إلى أنه يعني بهذا أعداءه الذين يعتزم التحالف مع كل الدول الأخرى في مواجهتهم.



وأضاف السياسي الاشتراكي أن بوتين " يحاول في الوقت نفسه إلصاق تهمة أزمة الجوع التي سببتها الحرب التي أشعلها بهؤلاء الذين يقفون إلى جانب أوكرانيا".



وتابع شولتس أنه لهذا السبب، من المهم مواجهة دول الجنوب مواجهة الند بالند.