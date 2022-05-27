مستشار النمسا: بوتين مستعد للتفاوض بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية

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قال المستشار النمساوي كارل نيهامر بعد أن أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف إن الأخير على استعداد للتفاوض بشأن كميات الحبوب العالقة حاليا في الموانئ الأوكرانية.

وذكر نيهامر بعد مكالمة استمرت لمدة 45 دقيقة إن بوتين على استعداد أيضا للتفاوض بشأن تبادل أسرى الحرب وتعهد بالحديث مع كييف بشأن المسألة.

ووفقا لنيهامر، قال بوتين إنه سيتم السماح للصليب الأحمر الدولي بأن يلتقي أسرى الحرب.

وأظهرت موسكو أيضا بعض المرونة في معالجة قضية صادرات الحبوب الأوكرانية التي تعرقلها روسيا. وقال نيهامر إن "بوتين أشار إلى أنه مستعد للسماح بالتصدير عبر الموانئ البحرية".

ومع ذلك، قد يتم ربما الاضطرار لتطهير تلك الموانئ من الألغام التي تم نشرها لأغراض دفاعية.

وقال الكرملين إن بوتين أبلغ نيهامر أنه ليس هناك أسباب لإلقاء اللائمة على روسيا فيما يتعلق بمشاكل إمدادات الغذاء.

وبشكل عام، كانت المحادثة "مكثفة جدا وجادة للغاية". وتحاول النمسا الحفاظ على حوار مع كل أطراف الصراع في تقليد "لسياستها الحيادية النشطة".

وقال نيهامر إنه تحدث أيضا للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الذي يعتزم اتخاذ نهج مع الأطراف المتحاربة خلال الأيام المقبلة لإعادة إطلاق عملية المفاوضات.