انطلاق دورة الرخصة D3 وD4 لمدربي كرة القدم بالأقصر

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انطلقت اليوم فعاليات دورة الحصول على الرخصة التدريبية "D3 وD4" لمدربي كرة القدم بمدينة الأقصر، وذلك بحضور الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بـ الاتحاد المصري لكرة القدم.

وشهد اليوم الافتتاحي للدورة حضور كل من عادل فخري المدير التنفيذي لمنطقة الأقصر لكرة القدم، أسامة عبد الراضي المدير التنفيذي لقطاع جنوب الصعيد، الدكتور عماد سمير المحاضر الرئيسي بالدورة، وإنسان عاشور مقرر اللجنة الفنية بالاتحاد.

تستمر الدورة لمدة ثمانية أيام بمقر نادي المدينة المنورة، وتأتي في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد علي تطوير إمكانيات المدربين، من أجل الارتقاء بكرة القدم المصرية.

وسبق وأقيمت فعاليات الرخصة D1 وD2 بالإسكندرية في الفترة من 14 حتى 21 مايو الجاري، بمشاركة 60 مدربا.