إسلام إبراهيم ينضم إلى فريق عمل فيلم «ع الزيرو»

انضم الفنان إسلام إبراهيم إلى فريق عمل فيلم «ع الزيرو»، والمقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى المقبل، حيث يلعب إسلام شخصية صديق محمد رمضان ورفيق رحلة الكفاح ويساعده على حل مشاكله.

فيلم «ع الزيرو» من بطولة محمد رمضان، ونيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوى، وشريف دسوقى، والطفل منذر مهران، وراشد محمد، وإسلام إبراهيم، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية مافيا الأعضاء البشرية.

يذكر أن إسلام إبراهيم شارك مؤخرا في مسلسل «العيلة دى» بجانب وفاء عامر، ومحمد ثروت، وإنعام سالوسة، وإسماعيل فرغلى، ويوسف عثمان، وسلوي عثمان، وريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، وضياء الميرغني، وعلا رامى، وياسمين سمير، وعمرو فريد، والعمل فكرة يسري الفخراني، وتأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت، وإخراج أحمد خالد أمين.