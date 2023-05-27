 المغنية سيلين ديون تلغى جولتها العالمية بعد إصابتها بمرض نادر - بوابة الشروق
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المغنية سيلين ديون تلغى جولتها العالمية بعد إصابتها بمرض نادر

د ب أ
نشر في: السبت 27 مايو 2023 - 9:08 ص | آخر تحديث: السبت 27 مايو 2023 - 9:08 ص
قالت المغنية الشهيرة سيلين ديون، إن مشكلتها الصحية لا تزال تؤثر على قدرتها على أداء حفلاتها، وأعلنت يوم الجمعة إلغاء جولتها العالمية.

وكتبت على إنستجرام يوم الجمعة "يؤسفني أن أخيب ظنكم جميعا مجددا".

كما أعلن الموقع الإلكتروني للنجمة الشهيرة نفس الخبر في بيان يوم الجمعة، مشيرا إلى تلقي ديون العلاج "لحالة مرضية تعاني منها وتمنعها من الأداء".

وفي ديسمبر، أرجأت ديون عدة مواعيد لجولتها الأوروبية وحفلات ربيع 2023، بعدما كشفت أنه تم تشخيص إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس، وهي عبارة عن اضطراب يمنعها من الغناء بالطريقة التي أعتادت الغناء بها.

وكشفت سيلين ديون (55 عاما) الفائزة بجائزة جرامي خمس مرات عن تشخيص إصابتها على وسائل التواصل الاجتماعي في بيان بالفيديو باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

وقالت المغنية الكندية "مؤخرا، تم تشخيص إصابتي باضطراب عصبي نادر للغاية، يسمى متلازمة الشخص المتيبس، والذي يصيب شخصا واحدا في المليون".

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