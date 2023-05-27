الموسيقار راجح داوود: الذكاء الاصطناعي استقطب فئة كبيرة للغناء دون تعلم أكاديمي

أبدى الموسيقار راجح داوود، أستاذ الموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى والمشرف على مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية؛ رفضه تجارب استخدام الذكاء الاصطناعي في التلحين والتأليف الموسيقي، وذلك على خلفية إنتاج الملحن عمرو مصطفى أغنية كاملة بصوت يحاكي أم كلثوم من ألحانه وكلماته؛ باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال خلال لقاء لبرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة «CBC» مساء الجمعة، في إطار تعليقه على الواقعة: «أم كلثوم عندي هي أم كلثوم، حتى الهولوجرام -(أحد تطبيقات الليزر لإنتاج واقع افتراضي) أرفضه ولا أعترف به.. الفن هو علاقة بين البشر والبشر، ومن اخترع الآلة هو الإنسان، والعنصر الإنساني لن يفنى».

وأشار إلى استقطاب الذكاء الاصطناعي؛ فئة كثيرة إلى مجال صناعة الغناء والتأليف دون تعلم أي شكل من أشكال التعليم الأكاديمي، مضيفا: «التجارب متاحة أمام الفنانين، وتخضع لتقييم التاريخ في أن تعيش أو تندثر، الآن وبعد مرور أكثر من 45 سنة على رحيل أم كلثوم لا تزال تعيش بيننا وسوف تظل خالدة على مر الأجيال».

ولفت إلى استخدام دول العالم لتقنيات الذكاء الاصطناعي منذ أكثر من 15 عامًا، وذلك بعد الثورة التكنولوجية الهائلة الأخيرة.

من جانبه علق المايسترو ناير ناجي قائلا إن: «التجربة في حد ذاتها وسيلة جيدة، فالمسرح التجريبي موجود ولا نزال نبتكر مزيكا وأصوات غريبة، وستظل الأصالة حاضرة كعنصر أساسي مصدره روح الإنسان، فلا أحد يستطيع أن يخترع الروح، الكمبيوتر يؤلف ويلحن كما يشاء، لكن الروح ستظل هي الروح».