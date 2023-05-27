 بيع لوحة لديكابريو رسمها الفنان داميان هيرست مقابل 1.3 مليون دولار - بوابة الشروق
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بيع لوحة لديكابريو رسمها الفنان داميان هيرست مقابل 1.3 مليون دولار

د ب أ
نشر في: السبت 27 مايو 2023 - 3:50 ص | آخر تحديث: السبت 27 مايو 2023 - 3:50 ص

بيعت لوحة للممثل ليوناردو ديكابريو رسمها الفنان داميان هيرست مقابل أكثر من مليون جنيه إسترليني (1.2 مليون دولار) في مزاد في فرنسا.

وجرى توقيع اللوحة الملونة من كل من الفنان البريطاني وديكابريو بطل فيلم تيتانك قبل بيعها في حفل (أمفار) في مدينة كان الفرنسية لجمع المال من أجل أبحاث الإيدز.

وأكدت المؤسسة الأمريكية لأبحاث الإيدز (أمفار) لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)،أنه تم شراء اللوحة والتي ترجع إلى عام 2016 مقابل 1.2 مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار) يوم الخميس.

ومع ذلك لم تحقق اللوحة أعلى سعر خلال ليلة المزاد، حيث تم بيع سيارة أستون مارتن مقابل 1.5 مليون يورو.

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