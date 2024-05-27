الأردن يدين قصف الاحتلال لمخيم نازحين في رفح: جرائم حرب يجب التصدي لها

أدانت وزارة الخارجية الأردنية وشئون المغتربين، استمرار جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها قصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» غربي رفح يوم أمس، في تحدٍ صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية وانتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان صباح الاثنين، إدانة المملكة واستنكارها المطلق لهذه الأفعال والجرائم التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية كافة، وتمثل جرائم حرب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي لها ومحاسبة المسئولين عنها.

وطالب السفير القضاة، المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل، وإلزام إسرائيل بتحمل مسئولية ممارساتها ومحاسبتها على أفعالها، ووقف انتهاكاتها المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأمين الحماية للمدنيين العزل في غزة ولمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة الأونروا التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للأشقاء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها قصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأنروا" غربي رفح يوم أمس، في تحدٍ صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية وانتهاك جسيم للقانون الدولي… pic.twitter.com/gfljtY0kkZ — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) May 27, 2024

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، مجزرة مروعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.

وتأتي هذه المجزرة الإسرائيلية الجديد بحق الفلسطينيين في غزة، بعد يومين فقط من أمر محكمة العدل الدولية لسلطات الاحتلال بالوقف الفوري لعملياتها في رفح الفلسطينية، والسماح بإدخال المساعدات، وتسهيل دخول المحققين الأمميين المعنيين بالتحقيق في اتهامات ارتكاب جرائم حرب.