قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن دعم الوقود في الموازنة سيصل إلى 155 مليار جنيه، مقارنة بـ19 مليارًا في عام 2021.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الوزارة تتحمل فارق تكلفة كبيرا لتوفير الكهرباء.

وأوضح أن التلكفة ارتفعت كثيرا بسبب زيادة أسعار الخامات نتيجة حرب غزة والتوترات في البحر الأحمر بجانب تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن هذه الأمور جعلت الدولة تتحمل فارق تكلفة كبيرًا.

ولفت إلى أن قيمة الدعم للتر البنزين تبلغ أربعة جنيهات، منوها بأن أنبوبة البوتاجاز تُباع بـ100 جنيه رغم أن تكلفتها 300 جنيه، ما يعني أن الدولة تقدم دعما بقيمة 200 جنيه لكل أنبوبة بوتاجاز.

ونوه بأن لتر السولار يُباع بعشرة جنيهات في حين أن تكلفته على الدولة 20 جنيهًا، موضحا أن الدعم المقدّم للسولار يصل إلى 60 مليار جنيه.