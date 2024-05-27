أطلقت السلطات الهولندية سراح مغنية الراب الأمريكية، نيكي ميناج، بعد إلقاء القبض عليها في مطار أمستردام بسبب الاشتباه في حيازتها مخدرات؛ ما تسبب في تأجيل حفلها في مدينة مانشستر البريطانية بعد أن ألقي القبض عليها في مطار هولندا قبل ساعات من الحفل.

وقالت الشرطة الهولندية إنه تم إطلاق سراح نيكي ميناج في وقت لاحق، لكن سيتعين عليها دفع غرامة تحددها النيابة العامة، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

ولكن، هل نيكي ميناج هي الوحيدة التي تم إلقاء القبض عليها لحيازة المخدرات؟

نجل جاكي شان

قبض على نجل الممثل الشهير جاكي شان، في عام 2014؛ بسبب اتهامات تتعلق بالمخدرات، حيث قالت الشرطة الصينية في بيان رسمي إنها احتجزت الممثل جايسي شان،31 عاما، ونجم السينما التايوانية كاي كو، 23 عاما.

وأوضحت أن الاختبارات التي أجريت عليهما أكدت تعاطيهما مخدر الماريجوانا، كما عثر على أكثر من 100 جرام مخدرات في منزل جيسي شان، وفق ما ذكرت شبكة "بي بي سي".

جورج مايكل

وكانت واقعة مطرب البوب الشهير جورج مايكل، الذي أفرجت عنه الشرطة البريطانية بعد 5 ساعات من إلقاء القبض عليه، محل جدل في عام 2009.

فالنجم الشهير، الحاصل على جائزة أفضل مغني عامي 1988 و1997، كان تحت تأثير الكحوليات والمخدرات، وهو يقود السيارة قبل أن يظن المارة أنه قد لقي حتفه، في الحادثة التي وقعت في منطقة نيوبيري في مقاطعة بيركشاير البريطانية.

أرشانا جالراني

وفي 2020، ألقت الشرطة الهندية القبض على نجمة بوليوود أرشانا جالراني في قضية تعاطي مخدرات، كما تم إلقاء القبض أيضًا على الممثلة راجيني دويفيدي، بتهمة إمداد أرشانا بـ المخدرات في حفلات رفيعة المستوى، ومخصصة لذلك بشكل سري.

وقامت الشرطة الهندية، بمداهمة منزل أرشانا جالراني، وتم اعتقالها واقتيادها للاستجواب، حيث أفادت تقارير الشرطة بأن جالراني تم وضعها تحت المراقبة منذ إدانة صديقها في قضية مخدرات في أواخر سبتمبر الماضي.

فيرين خانا

وداهمت الشرطة أيضا منزل الممثل الهندي فيرين خانا، الذي ألقي القبض عليه في قضية تعاطي المخدرات ذاتها، التي تضم صناع السينما في بوليوود، ووجهت اتهامات إلى 13 شخصًا حتى الآن وتم القبض على 5 منهم.

منه شلبي

تصدرت الفنانة المصرية منة شلبي محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، في 2022، بعد إلقاء القبض عليها في مطار القاهرة الدولي بتهمة حيازة المخدرات، حيث أمرت النيابة بخروجها بكفالة 50 ألف جنيه، ومن ثم الكشف على الأحراز التي وجدت معها للتأكد من كونها بالفعل تندرج تحت المواد المخدرة.

شيرين عبدالوهاب

وفي نفس العام، صرح شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب بأنه اضطر لإجبار شقيقته على دخول المصحة لتعاطيها المخدرات برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، وظلت شيرين تتلقى العلاج لمدة 3 أسابيع وخرجت بعدها بعد تقرير طبي أثبت تعافيها، وفق ما نقلت شبكة "الجزيرة".

دينا الشربيني

وتصدرت دينا الشربيني، في عام 2013، الأخبار، حين ألقي القبض عليها أثناء شرائها مخدر الكوكايين في منطقة الزمالك، واعترفت بأنها كانت تتردد على إحدى الشقق لشراء المخدرات.

وعلى الرغم من أن الشربيني اعترفت في التحقيقات وقتها بتعاطيها المخدر، فإنها نفت علاقتها بالكمية الكبيرة التي ظبطت في الشقة، إلا أنها واجهت حكما بالسجن لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه.

وبعد خروجها مُنعت من مزاولة المهنة، إذ رفض النقيب السابق للمهن التمثيلية الفنان أشرف عبد الغفور عودتها للفن بموجب المادة السادسة من قانون النقابة والتي تقضي بمنع أي شخص من مزاولة المهنة طالما حُكم عليه في قضية جنائية أو مخلة بالشرف والأمانة، إلا في حالة صدور حكم قضائي برد اعتباره، لكنها عادت مرة أخرى بعد تولي أشرف زكي نقابة المهن التمثيلية.

جورج وسوف

وفي عام 2008، ألقت الأجهزة الأمنية في السويد القبض على المطرب جورج وسوف بتهمة حيازة المخدرات أيضا، حيث وجد معه 30 غراما من الكوكايين قبل ساعات من حفله في السويد، وذلك أثناء وجوده في أحد الفنادق التي قامت الشرطة بتفتيشها. وخرج وسوف بعدها بأسبوع على ذمة التحقيقات، وقد شغلت قضيته وقتها الرأي العام.

أحمد عزمي

أما الفنان أحمد عزمي فقد تعرض للاتهامات المتعلقة بالمخدرات مرتين، الأولى، في عام 2013، حيث ألقت الشرطة القبض عليه داخل شقة في منتجع شرم الشيخ وبحوزته كمية كبيرة من الكوكايين والحشيش، إلا أن المحكمة قضت ببراءته لعدم استكمال الأدلة.



مشاهير دبي

وفي عام، 2022 كشف الصحفي الإماراتي أبو طلال الحمراني، عن ضبط عدد من النجوم والمشاهير العرب، داخل شقة في مدينة دبي الإماراتية، يديرونها من أجل تعاطي مخدر الحشيش، مطلقًا هاشتاج عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر تحت اسم "#مشاهير_الحشيش".

ولم يكشف أبو طلال الحمراني، عن أسماء المشاهير الذي تم ضبطهم في شقة دبي، وهم يتعاطون مخدر الحشيش، مكتفي بالتلميح عن هويتهم، بأنهم فنانة مغربية شهيرة، وأخرى سورية تقيم في السعودية، بالإضافة إلى فاشونيستا شهيرة، وأخرون.