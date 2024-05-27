نصحت السلطات في ولاية فورارلبيرج غربي النمسا المتنزهين بتوخي الحذر بعد ظهور المزيد من الأدلة على وجود نشاط للدببة في منطقة للتنزة.

وقالت السلطات في الولاية إنه تم اكتشاف آثار للدببة بالقرب من منطقة التنزه في رانكفيل، المتاخمة للحدود مع ليختنشتاين وسويسرا.

وقال عالم بيئة الحياة البرية هيوبرت شاتس "لا يوجد سبب للذعر. ومع ذلك، بما أن هذه المنطقة هي منطقة ترفيهية محلية شهيرة، فيجب اتباع بعض التوصيات السلوكية".

وأضاف شاتس أنه يتعين على المتنزهين في المنطقة المعنية الالتزام بالمسارات المحددة، وإيلاء اهتمام خاص.

وقال شاتس إنه ينبغي تجنب المشي ليلا أو وقت الشفق في الغابة، ويجب عدم ترك الطعام أو القمامة في الغابة أبدا.

في الأسبوع الماضي، سجلت كاميرا للحياة البرية دبا بني اللون على بعد بضعة كيلومترات في ليخ آم أرلبيرج. ولم يتم تسجيل أي دببة من قبل في ولاية فورارلبيرج منذ عام 2006.