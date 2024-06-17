تحدث البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، عن خسارة الفريق أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

وخسر الزمالك بنتيجة 2-1 أمام المصري ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 من الدوري الممتاز على ملعب برج العرب.

وخرج جوميز لينتقد الأداء التحكيم في المباراة بشكل غير مباشر، وذلك بعدما رفض طاقم التحكيم بقيادة أحمد الغندور وحكام الفار احتساب هدف من تسديدة أحمد سيد "زيزو" بعد ركلة جزاء حصل عليها الأبيض.

وال المدير الفني عقب المباراة: "لم نخسر بسبب سوء الحظ، ولكن هناك شيء ما حدث لم يكن من المفترض أن يحدث، كنا نستحق الفوز".

وتابع: "المصريون رائعون لديهم قلب وطاقة وأفكار رائعة ويعملون بشدة، وهذه هي الكرة التي نريدها في مصر، ويجب أن يكون لدى البعض الجرأة أن تقول الحقيقة وليس ما يريد البعض أن يسمعه".

وأضاف: "لدينا لاعبون رائعون ومدير كرة، وطبيب ممتاز، الكل يقوم بعمله، لكن إذا كنا نقوم بعملنا وآخرون لا يفعلون ذلك فهذه أزمة".

وأشار المدير الفني إلى أنه ليس من المفترض أن يصمت إذا كان هناك خطأ ما يتضرر منه فريقه.

وعن القرار الجدلي بعدم احتساب هدف للزمالك قال جوميز إن حكم الراية وأيضا حكام الفار من المفترض أن يكونوا قد شاهدوا اللعبة التي شاهدها الملايين ومع ذلك لم تُحتسب.