ألمانيا تقدم مليار يورو إضافية لمساعدة النازحين في سوريا ودول الجوار

أعلن توبياس ليندنر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين خلال مؤتمر للمانحين في بروكسل، عن تخصيص ألمانيا مبلغًا إضافيًا لتخفيف "الآثار الكارثية" للحرب الأهلية في سوريا.

وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب الخضر أن هذا المبلغ وقيمته 053ر1 مليار يورو سيتم تخصيصه تحديدا لدعم النازحين في سوريا والدول المجاورة التي آوتهم.

كانت الحرب الأهلية في سوريا بدأت في ربيع عام 2011 باحتجاجات ضد حكومة الرئيس بشار الأسد.

وأكد ليندنر خلال المؤتمر أنه من وجهة نظر ألمانية، لا يمكن إعادة اللاجئين بالقوة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري بسبب الوضع هناك. وقال: "يجب أن نكون واضحين تمامًا: العودة إلى سوريا بأمان وكرامة لا يمكن أن تتم إلا بشكل طوعي".

كانت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي طالبت بإعادة تقييم الوضع في سوريا، وقالت بعد مؤتمر في العاصمة القبرصية نيقوسيا منتصف الشهر الجاري إنه لا جدال على ضرورة منح الحماية الدولية للشعب السوري بعد اندلاع الحرب في عام 2011 وخلال السنوات اللاحقة.

وأكد مبعوثو كل من قبرص ومالطا وإيطاليا والنمسا والتشيك والدنمارك وبولندا واليونان أن "الوضع في سوريا تغير بشكل كبير بعد 13 عاما، على الرغم من الاعتراف بأنه لم يتم بعد تحقيق استقرار سياسي كامل هناك".

وكانت قبرص، على وجه الخصوص، طالبت مؤخرًا، في ظل ارتفاع أعداد اللاجئين، بتصنيف بعض المناطق في سوريا كمناطق آمنة.