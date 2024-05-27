بيربوك تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية ألمانية إضافية لأوكرانيا

تعتزم ألمانيا، تقديم 60 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لأوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين خلال اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن هذه المساعدات مخصصة بشكل خاص لشرق أوكرانيا.

وأضافت: "لأنه في شرق أوكرانيا لا يزال الأمر على حاله: هناك غياب لكل شيء. يعاني الناس من الاحتلال الإرهابي الروسي منذ أكثر من عامين ونصف"، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية تحاول، بالتعاون مع الجهات الدولية الفاعلة، إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك.

وفي ضوء الهجمات الروسية الأخيرة، قالت بيربوك إن الدعم الكامل لأوكرانيا الآن هو الأهم، موضحة أن أوكرانيا تحتاج إلى الدعم بجميع أبعاده، من أجل ضمان السلام.