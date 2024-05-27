رئيس تايوان الجديد يستقبل أول وفد رسمي أمريكي منذ تنصيبه

استقبل رئيس تايوان الجديد لاي تشينج-تي، اليوم الاثنين، أول وفد رسمي أمريكي منذ تنصيبه الأسبوع الماضي، حيث قال إن الزيارة تظهر دعم واشنطن الثابت لحكومة تايوان الجديدة، وأيضا لشعب تايوان.

وقال لاي، إن العام الجاري يشهد الذكرى السنوية الخامسة والأربعين لـ"قانون العلاقات مع تايوان"، وهو حجر الزاوية في تنمية العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة.

وقال لاي للنواب الأمريكيين الزائرين: "سنواصل تعميق التعاون مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات التفكير المماثل، للحفاظ بصورة مشتركة على السلام والاستقرار والتنمية المزدهرة في المنطقة".

جدير بالذكر أن الوفد المؤلف من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بقيادة الجمهوري مايكل ماكول، الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وصل إلى تايبيه أمس الأحد، بعد وقت قصير من إجراء الصين تدريبات عسكرية لمدة يومين الأسبوع الماضي، والتي تضمنت محاكاة لحصار الجزيرة.