إدارة الكوارث في بابوا غينيا الجديدة تخشى وفاة ألفي شخص عقب انهيار أرضي

أعلنت إدارة الكوارث الوطنية في بابوا غينيا الجديدة أن أكثر من ألفي شخص طمروا تحت الأنقاض عقب انهيار أرضي مدمر وقع في في الدولة الجزيرة.

وقال مسئول من الوكالة في خطاب إلى الأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الإثنين: "دفن الانهيار الأرضي أكثر من ألفي شخص أحياء وتسبب في دمار هائل للمباني".

وتضررت العديد من القرى في إقليم إنجا عندما انهار جزء من أحد الجبال في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي، في المرتفعات الوسطى النائية من بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت التقديرات السابقة الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة أمس الأحد، بأن 670 شخصا لقوا حتفهم.

وقال سرحان أكتوبراك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الإثنين، إن فرص العثور على ناجين، بعد أكثر من 3 أيام من الانهيار الأرضي "ضئيلة".

وأضاف أكتوبراك، أن ما يقدر بـ1500 شخص نزحوا، وهناك ما يقدر بنحو أربعة آلاف شخص كانوا يعيشون في المنطقة المتضررة.

وأفاد خطاب إدارة الكوارث الوطنية إلى بعثة الأمم المتحدة في البلاد، بأن الوضع في المنطقة المتضررة مازال غير مستقر بشدة مما يشكل المزيد من المخاطر لفرق الإنقاذ.