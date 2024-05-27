رئيس الوزراء: مصر تستورد أكثر من 100 ألف طن لبن بودرة سنويا

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بالجولة التي أجراها في مدينة برج العرب التابعة لمحافظة الإسكندرية، بصحبة وزراء: الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.

وقال خلال مؤتمر صحفي، على هامش تفقده لعدد من المشروعات الصناعية والزراعية والسكنية والتكنولوجية بمحافظة الإسكندرية، مساء الاثنين، إن الدولة تركز على 4 قطاعات لتقود الاقتصاد المصري وتكون قاطرة التنمية وتحقق المرجو من معدلات النمو العالية وفرص التشغيل الكبيرة.

وأشار إلى أن جولته بدأت في واحدة من المزارع النموذجية التي تصنع منتجات الألبان والمنتجات الغذائية، قائلًا إنه تحدث مع المديرين وملاك المشروع بشأن إقامة مصنع لإنتاج اللبن البودرة.

ونوه أن مصر تستورد أكثر من 100 ألف طن في العام لبن بودرة، مضيفًا: «نحرص في كل الزيارات أن نناقش كيفية توسيع وتطوير مشروعات القطاع الخاص، بما يحقق تقليص الفجوة الاستيرادية التي تعانيها مصر».

ولفت إلى أنه يدرس مع القطاع الخاص بدء إنشاء المصنع خلال أقرب وقت ممكن لتغطية جزء من الاحتياجات، مؤكدًا أنه يعقد اجتماعًا ثابتًا أسبوعيًا مع المجالس التصديرية وغرف الصناعات المختلفة لزيادة لإنتاج والصادرات لتقليل الفاتورة الاستيرادية.