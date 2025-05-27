روسيا تعد مذكرة بشأن تسوية الأزمة مع أوكرانيا تحدد شروط وقف إطلاق النار

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الجانب الروسي يواصل العمل على مذكرة تفاهم بشأن «تسوية الأزمة الأوكرانية»، وسيسلمها إلى كييف بمجرد أن تصبح الوثيقة جاهزة.

وقالت زاخاروفا، خلال إفادة صحفية: «تواصل روسيا صياغة مسودة مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية، تحدد عددًا من المواقف، مثل: مبادئ التسوية، والإطار الزمني لإبرام اتفاق سلام محتمل، ووقف إطلاق نار محتمل لفترة زمنية معينة في حال التوصل إلى اتفاقيات مناسبة».

وأعلنت تسليم المذكرة إلى الجانب الأوكراني بمجرد إعدادها، مضيفة: «نتوقع أن يقوم الجانب الأوكراني بنفس العمل، وسيرسل لنا نتائجه بالتزامن مع استلام الوثيقة الروسية».

وفي الوقت نفسه، أكدت زاخاروفا، أنه «من الصعب التوصل إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع وفدي موسكو وكييف في إسطنبول، بسبب موقف الجانب الأوكراني».

وبموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول، بين 23 و25 مايو، جرى تبادلٌ للجنود والمدنيين بين روسيا وأوكرانيا على أساس صيغة «ألف مقابل ألف».

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الهدف من المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.