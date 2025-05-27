قيادي لدى حماس: قبلنا مقترح ويتكوف للوصول إلى وقف للحرب وانسحاب القوات المعادية

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أعلن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» باسم نعيم، قبول الحركة مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مشيرًا إلى انتظار رد الاحتلال.

وقال في تصريحات نقلتها شاشة تلفزيون «العربي»، صباح الثلاثاء: «قبلنا مقترح ويتكوف للوصول إلى وقف للحرب وانسحاب القوات المعادية، وننتظر رد الاحتلال».

وفي وقت سابق، رفضت إسرائيل، بشكل قاطع، مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار قدمها رجل الأعمال الأمريكي الفلسطيني بشارة بحبح، عبر وساطة أمريكية.

ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مسئول إسرائيلي رفيع، قوله إن المقترح «بعيد تماما عن متطلبات إسرائيل الأمنية».

وأشار المسئول إلى أن «مفاوضات وقف إطلاق النار لم تفضِ إلى أي نتائج حتى الآن».

وأكد أن «مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي قُدّم لحماس قبل أسبوع في الدوحة، هو الوحيد الذي مازال قائما».

وأرجع رفض إسرائيل لمقترح بحبح إلى «بعده الكبير عن متطلبات إسرائيل الأمنية»