التحفظ على 900 لتر من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على مراكز تجميع الألبان غير المطورة، للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية لضمان جودة وسلامة الألبان وخلوها من الملوثات والمسببات المرضية.

وذكرت عازر في بيان لها اليوم أن مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة محمد سالم، قامت بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بتنفيذ حملة تفتيشية استهدفت مراكز تجميع الألبان ومنتجاتها وسيارات نقل الألبان بنطاق مركز دمنهور، وأسفرت عن:

التحفظ على 900 لتر من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل سيارة نقل ألبان، لاحتوائها على حشرات وشوائب وأتربة بما يمثل خطرًا على صحة المواطنين.

ضبط 8 براميل بلاستيكية سعة 200 لتر غير صالحة لنقل الألبان.

تحرير 6 محاضر لمخالفة الاشتراطات الصحية والقرارات المنظمة لاستخدام الأوعية المخصصة لنقل الألبان.

وتؤكد محافظة البحيرة استمرار الحملات الرقابية على كافة المنشآت ومراكز تداول الأغذية، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي وجودة المنتجات المتداولة بالأسواق.