540 مستفيدا من مشروع تعزيز سبل العيش المستدام والتنمية الإقليمية بجنوب سيناء

أجرى المهندس عابدين، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، زيارة لمحطة بحوث الصحراء بمدينة رأس سدر، للمشاركة في توزيع الأعلاف للمنتفعين من المشاركين في أنشطة مشروع "تعزيز سبل العيش المستدام والتنمية الإقليمية" لمحافظة جنوب سيناء، برعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة.

وقال وكيل وزارة الزراعة، إنه جرى توزيع ما يقرب من الـ50 طنا من الأعلاف على المنتفعين من المشاركين في أنشطة مشروع "تعزيز سبل العيش المستدام والتنمية الإقليمية" بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء بقيادة الدكتور حسام شوقي، ومنظمة الفاو بمشاركة الدكتور أحمد الحاوي، المدير التنفيذي للمشروع، والدكتور محرم فؤاد، خبير الإنتاج الحيواني، والدكتور محمد عبدالسلام، رئيس محطة بحوث رأس سدر.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن هذا المشروع يسهم بدرجة كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، إضافة إلى توفير فرص عمل للعديد من أبناء المحافظة، كونه يعد نواة لإقامة مشروعات متناهية الصغر.

وأشاد بدور مركز بحوث الصحراء، ومنظمة الفاو، لدعم مزارعي المحافظة، وتوفير كل احتياجات المزارعين، إضافة إلى التوعية والإرشاد المستمر لهم من خلال المدارس الحقلية.

من جانبه، قال الدكتور الحاوي، المدير التنفيذي لمشروع "تعزيز سبل العيش المستدام والتنمية الإقليمية"، إن إجمالي عدد المستفيدين المشروع بلغ 540 مستفيدا بجنوب سيناء، بينهم 250 مستفيدا من الأعلاف على مستوى المحافظة، و500 مستفيد من مكافآت الدعم المادي، بواقع 100 مستفيد بالحصول على رشاشات وبلانترات، و100 مستفيد من بطاريات الدواجن، و90 مستفيد من الحاصلين على رأس الأغنام، و250 مستفيدا من الأغنام البرقي.

وأكد أنه جرى البدء في التوزيع للمنتفعين بمدينة رأس سدر، وسيجري التوزيع بمدن طور سيناء ونويبع تباعًا.