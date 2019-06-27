أظهر تقرير صدر اليوم الخميس، عن وزارة التجارة الأمريكية استمرار معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الحالي عند مستوى التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة زاد خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 1ر3% سنويا، وهو نفس المعدل الذي سبق إعلانه في وقت سابق، كما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

كان الاقتصاد الأمريكي قد سجل خلال الربع الأخير من العام الماضي نموا بمعدل 2ر2% من إجمالي الناتج المحلي.

وأظهر التقرير ارتفاع تقديرات نمو الاستثمار في الأصول الثابتة غير السكنية، والصادرات والإنفاق الحكومي على مستوى الولايات والمدن الأمريكية والاستثمارات في الأصول الثابتة السكنية، مقارنة بالتقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق.

في الوقت نفسه، تراجعت التقديرات المعدلة للإنفاق الاستهلاكي ومخزون الاستثمار، مع ارتفاع التقديرات المعدلة للواردات.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع بنسبة 9ر0% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 3ر1% وفقا للتقديرات الأولية، في حين كان الإنفاق الاستهلاكي قد ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 5ر2%.