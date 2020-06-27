إيمي إسلام تنضم لأسرة فيلم «سوء الرجالة»

انضمت الفنانة الشابة إيمي إسلام لأسرة فيلم «سوء الرجالة»، بجانب الفنانين باسم سمرة ونجلاء بدر، حيث بدأت تصوير دورها الخميس الماضي.

وتجسد إيمي دور «خديجة» الفتاة الشعبية التي تعيش قصة حب مع محمود الليثي، والتي عملت على تفاصيل الشخصية مع المخرج نيفين شلبي، سواء في الأزياء ومظهرها بالماكياج المبالغ فيه في بعض الأحيان.

وأشارت إيمي إلى أن «خديجة» تتميز بصفات حميدة مثلها في ذلك مثل كل بنات البلد «الجدعان» ومشاعرها في الحب صادقة.

فيلم «سوء الرجالة» هو التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرجة نيفين شلبي، ومأخوذ عن المجموعة القصصية «سوق العرسان» من سيناريو وحوار لنيفين شلبي ودينا السقا.

الفيلم من بطولة باسم سمرة، نجلاء بدر، انتصار، فراس سعيد، ومحمود الليثي، مهندس الديكور محمد المعتصم، ستايلست منى الزرقاني، ومن إنتاج شريف مندور.