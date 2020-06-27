بعد نجاح تجربة العزل الصحى للعالقين بالمدن السياحية: الخبراء: منتج السياحة الصحية سيكون الاختيار الأول لسائحى العالم مستقبلا

أكد عدد من خبراء ومستثمرى السياحة أن منتج السياحة الصحية سيكون هو الاختيار الأول للسائحين حول العالم مستقبلا ولذا يجب الترويج المكثف لهذا المنتج خلال الفترة القادمة.

وأشار الخبراء إلى نجاح تجربة العزل الصحى للعالقين بالخارج بشهادة الجميع سواء من حيث التنظيم والإدارة واختيار مدينة مرسى علم تحديدا بما تتمتع به من طقس مشمس متميز ودرجة حرارة مرتفعة ووجود مطار مرسى علم وسطها وهو ما تمتاز به معظم مدن مصر السياحية.

وبدأت الدول الأوروبية الترويج لهذا المنتج بقوة تحت مسمى السياحة الخضراء فى محاولة منها لجذب أكبر عدد من السائحين الوافدين خاصة ان كل المؤشرات تؤكد أن هذا المنتج سيكون الأولوية الأولى لغالبية السائحين.

من جانبه أشار الخبير السياحى سامح عبدالمنعم عضو غرفة الفنادق والمدير العام لأحد سلاسل الفنادق الكبرى إلى ان فكرة تسويق مدن «مرسى علم ــ شرم الشيخ والغردقة ومطروح» كمدن ترفيهية صحية نظرا لأن هذا النوع من السياحة سيكون هو الاختيار الأول للسائحين حول العالم خلال الفترة القادمة.

وأقترح سامح عبدالمنعم أن تتم عمل مبادرة مشتركة بين كل من وزارة السياحة والآثار وشركة مصر للطيران مع عدد معين من الفنادق فى كل مدينة للترويج لمنتج السياحة الصحية وهو ما سيلقى ترحيبا شديدا من السائحين حول العالم إذا تم وفقا لمعايير وضوابط مشجعة للسائحين. أوضح عضو غرفة الفنادق أن هذه الضوابط تشمل عمل باكيدج يشمل أسعار الطيران والفنادق «منخفض التكلفه» سواء من خلال شركة مصر للطيران أو إحدى الشركات التابعة لها بالتعاون مع بعض شركات السياحة والطيران الكبيرة بكل دولة على أن تتولى التسويق ونقل السائحين للمدن السياحية مقابل دعم 50% من مقاعد الطائرة مثلا شريطة ألا يقل عدد ليالى إقامة السائح عن 14 ليلة.. لافتا إلى أنه سيتم الزام السائح بإحضار تحليل «بى سى أر «PCR قبل «24 ساعة من السفر وأن يكون تحت الملاحظة الطبية منذ صعوده الطائرة وحتى عودته لبلاده مما يعنى أن كل فندق سيقوم بتوفير طاقم طبى لمتابعة السائحين المتواجدين به كل 8 ساعات مثلا.

أوضح أنه يحق للسائح استخدام جميع خدمات الفندق وفقا لاشتراطات صحية معينة وعلى أن تكون خدمة وجبات الطعام وفق «منيو» معين على باب الغرفة وكذلك خدمة «الهوس كيبنج» مما يعنى توفير تكلفة كبيرة للفندق يمكن دعم السعر من خلاله.. وأشار سامح عبدالمنعم إلى أن هناك بعض الدول الأوروبية بدأت الترويج بشكل مكثف لهذا المنتج تحت مسمى السياحة الخضراء فى محاولة منها لجذب أكبر عدد من السائحين الوافدين خاصة أن الفترة القادمة ستشهد الاقبال على المقاصد السياحية التى تتمتع بأكثر وسائل الامان والسلامة الصحية.