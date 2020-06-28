لاتسيو يقلب الطاولة على فيورنتينا ويواصل مطاردته ليوفنتوس على الصدارة

قلب فريق لاتسيو تأخره بهدف أمام ضيفه فيورنتينا إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل بريشيا مع ضيفه جنوه 2/2 وفوز كالياري على تورينو 4 / 2.

وتقدم فيورنتينا بهدف سجله فرانك ريبيري في الدقيقة 25 وتعادل شيرو إيموبيلي للاتسيو في الدقيقة 67 من ركلة جزاء وأضاف لويس ألبيرتو الهدف الثاني لفريق لاتسيو في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة طرد دوسان فالهوفيتش لاعب فيورنتينا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذا الفوز واصل لاتسيو مطاردته ليوفنتوس على صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس، المتصدر، فيما توقف رصيد فيورنتينا عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

وهذا هو الفوز العشرين للاتسيو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في خمس، فيما أصبحت هذه الهزيمة هي الحادية عشرة لفيورنتينا مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في عشر.