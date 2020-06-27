نتفليكس تطرح الإعلان التشويقى لفيلم «فوق القمر»

أعلنت منصة نتفليكس عن طرح الإعلان التشويقى لفيلم «فوق القمر» المقرر طرحه فى خريف 2020، ويتوفر بالدبلجة العربية واللهجة المصرية.

الفيلم تدور أحداثه حول مغامرة موسيقية مبهجة حول المضى قدما، واحتضان ما هو غير متوقع، وقوة الخيال، وذلك من خلال فتاة شابة مشرقة، وشغوفة بالعلم، تقوم ببناء سفينة صاروخية إلى القمر لإثبات وجود آلهة القمر الأسطورية. حيث ينتهى بها الأمر فى مهمة غير متوقعة، وتكتشف أرضا غريبة الأطوار من المخلوقات الخيالية.

ويشارك فى بطولة الفيلم، كلا من، كاثى أنج (فاى فاي)، فيليبا سو (تشانج)، روبرت ج. تشيو (تشين)، كين جونغ (جوبي)، جون تشو (الأب)، روثى آن مايلز (الأم)، مارجريت تشو (العمة لينغ)، كيميكو جلين (العمة مى)، أرت بتلر (العم)، وساندرا أوه (السيدة تشونج).

«فوق القمر» كتبه أودرى ويلز، واشترك فى انتاجه جينى ريم، وبيلين تشو، والأغانى لكريستوفر كيرتس، ومارجورى دوفيلد، وهيلين بارك، ومن إخراج جلين كين الحائز على الأوسكار، وساعد فى الإخراج جون كارس الحائز على جائزة أوسكار.