محافظ الغربية يعلن جاهزية المساجد لاستقبال المصلين السبت

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنهاء كافة الاستعدادات بمساجد المحافظة لاستقبال المصلين اعتبارًا من السبت مع الالتزام بالإجراءات الاخترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ، إنه تم تطهير وتعقيم المساجد ووضع العديد من الملصقات على جدران المساجد لتوعية المصلين بالالتزام بالإجراءات الوقائية علاوة على وضع علامات للتباعد بين المصلين في المساجد.

في هذا السياق، أعلن محمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، التواصل مع إدارة اوقاف كفر الزيات وإرسال كشوف بالمساجد التابعة للأوقاف والتي سيتم فتحها غدا وعددها 290 على مستوى المركز، وتم تطهيرها استعدادا لاستقبال المصلين.