قال مسؤول محلي، إن قنبلة بدائية الصنع انفجرت داخل كنيسة كاثوليكية في مدينة بيني شرقي جمهورية الكونغو الديموقراطية المنكوبة بالصراع اليوم الأحد، وذلك قبل ساعة فقط من مراسم تعميد الأطفال، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وصرح نارسيس موتيبا كاشالي، رئيس الشرطة في بلدية بني، لوكالة "فرانس برس"، بأن الانفجار وقع الساعة السادسة صباحا (14:00 بتوقيت جرينتش) وأن خبراء من بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قالوا: "إنها قنبلة محلية الصنع، تم إعدادها لكمين".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الانفجار قد تسبب في سقوط ضحايا، وبحسب صور تم نشرها على موقع "تويتر" يتضح أن الأضرار المادية كانت كبيرة داخل الكنيسة.